D’Antoni no seguirá como entrenador de los Rockets

No fue algo que causó sorpresa. Los Rockets y D’Antoni no pudieron ponerse de acuerdo con una extensión el año pasado, así que dirigió esta temporada sin garantía de continuidad en Houston.

D’Antoni informó a los Rockets el domingo — al día siguiente del final de su temporada al perder ante los Lakers de Los Ángeles en los playoffs — que aspirará a llenar vacantes en otros equipos. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el equipo no ha dado una anuncio.

LAKE BUENA VISTA, Florida, EE.UU. (AP) — Mike D’Antoni notificó a los Rockets de Houston que no seguirá como entrenador del equipo la próxima temporada y que esencialmente ha quedado como agente libre, informó a la Associated Press una fuente con conocimiento de la situación.

