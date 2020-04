Danna García recibe insultos y amenazas por tener Covid-19

“Es muy difícil. Mi abogado me dice que está evaluando el tema. Él tiene la cadena de mensajes de los residentes del edificio respecto a mí. Yo llegué aquí en una etapa en la que yo ya me estaba resguardando, pero no era una persona en contagio al venir aquí, pero ellos seguían exigiendo con sus presiones, con sus insultos y comentarios muy desagradables”, dijo Danna, quien está muy angustiada por esta situación.

You May Also Like