Daniela, la activista trans hija de un camorrista que ahora lucha contra la mafia

Daniela Lourdes asegura que seguirá luchando por esa “Camorra de inocentes que no salen de estos límites”, los de la criminalidad, y a los que, a su juicio, hay que ayudar para “que pasen esta frontera o no sabrán nunca que otra vida es posible”.

Cuando tenía 15 años su padre fue detenido y condenado a cadena perpetua. No lo volvió a ver hasta que hace cuatro años coincidieron ambos en el instituto “Ferdinando Galiani” de Nápoles: ella como ponente en una reunión sobre violencia de género; él como miembro de la compañía de teatro de la cárcel romana de Rebibbia. “Se sentó a mi lado y emocionado me dijo: ‘ ¿Creías que no te había reconocido? O sanghe è sanghe” (la sangre es la sangre)’. Estuve llorando todo el acto”, confiesa.

El entonces alcalde de Nápoles, Luigi di Magistris, la convenció de que no era una historia de la que avergonzarse sino un ejemplo de resiliencia y que era necesario que se contase. Desde entonces se ha convertido no sólo en una activista LGBTQI+ sino en una ejemplo de la lucha contra la Camorra.

Describe con emoción una infancia “terrible” en un mundo “desviado por lo que se espera de un hombre y aún peor cuando hablamos de un hombre de la Camorra”. “Ya desde pequeño no podía elegir mis juegos , no podía escuchar un tipo de música porque era femenino y así hasta la edad adulta cuando finalmente pude contar conmigo misma y tomar distancia de todo y de todos”, explica.

“Mi padre era un jefe de la Camorra, uno de los peores que ha existido , y en esta experiencia viví mi infancia y mi adolescencia. Pero ya de niño me di cuenta que tenía una sensibilidad diferente, femenina, me reconocía en ese rosa , en ese estereotipo que definía entonces los géneros, pero había nacido en un azul patriarcal “, explica en la sede histórica de Arcigay en el centro de Nápoles donde se convive con los espacios históricos de la mafia napolitana.

