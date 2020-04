Daniel Ortega reaparece después de 34 días de ausencia | Noticias Univision América Latina

Criticó también a Estados Unidos al no darle la atención suficiente a migrantes detenidos y en peligro de contagio. “Pero qué atención pueden dar si la potencia económica y militar más grande en la historia de la humanidad no tiene la capacidad de asistir a sus propios ciudadanos”, dijo.

Durante su discurso, Ortega defendió la decisión de su Gobierno de no decretar ningún tipo de emergencia por la pandemia, no suspender las clases ni restringir la entrada o movilidad en su territorio a ningún viajero, porque “si el país deja de trabajar, el país se muere, el pueblo se muere, se extingue”

