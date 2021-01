Daniel, el orgullo de Atalaya

“Son pocos los que me ayudan, pero siempre estaremos muy agradecidos con cada uno de ellos por darme ese apoyo. Yo siempre seguiré dando esa milla extra, como se dice, por mi familia, mi provincia y mi país. Dios quiera que estos logros no pasen desapercibidos”, manifestó.

“Fue en La Colorada, en Santiago, donde en categoría de estudiante disputé mi primera carrera, hace como siete años. Fueron como tres kilómetros y ganamos. Me sentí muy bien, pero luego perdimos en otros eventos acá en el interior y quería retirarme. Gracias a personas que me apoyaban, me animaban, seguimos y tampoco fue otra decisión mala”, añadió González, cuyo peso es de 150 libras.

