Dani Martín cuenta su experiencia en el psiquiatra y cuánto le ha ayudado en su salud mental: “Hay mucho que aprender”

Dani Martín ha recibido una lluvia de aplausos tras compartir una profunda reflexión sobre la salud mental y la importancia de cuidarla para vivir mejor. “Yo voy al psiquiatra, tal vez pueda servirle a alguien”, ha avanzado el cantante este viernes en una publicación de Instagram.

El artista ha publicado una fotografía desde el avión en el que ha viajado hace unas horas. “Estaba en la playa, pero hoy he cogido un avión. Hacía mucho que no me subía a uno, sobre todo para ir a un lugar maravilloso: el lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz”, rezan las primeras líneas del post.

El intérprete se refería al espacio donde se reúne con su psiquiatra: “Es un lugar donde me encanta hablar y donde me abro en canal. Es silencioso, cómodo, a veces paso calor, me emociono, conecto con mi infancia, con mi tristeza, con mis carencias, mis errores: a día de hoy es mi paraíso”.

Martín considera que “merece la pena encontrar lugares donde uno se siente que está trabajando y aprendiendo”: “Tengo mucho que aprender de mí aún, así que seguiré cogiendo aviones para ir a ese puto paraíso del que os hablo […]. Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas. Donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas. Donde aceptas, donde asumes, donde soy feliz”.

Con la intención de derribar estigmas, el cantante piensa que es importante normalizar las visitas al psicólogo y al psiquiatra. “No tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni busco apoyo con este texto, sólo soy alguien que hoy vomita esto aquí porque así me ha salido al subirme al avión”, ha escrito, aclarando que se encuentra en un buen momento.

“Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran y se deshacen nudos”

“Estoy muy bien, con cariño os digo, eviten preguntarme ‘pero Dani, ¿estás bien?’, ‘pero, ¿qué te ha pasado?’. Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer”, ha subrayado a propósito de sus anteriores líneas.

“Lo que más me gusta es que cuando algo me pasa soy capaz de ir en busca de mejorar, estoy en mi mejor momento, o al menos en el camino. Los psiquiatras no sólo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, llenos de cosas desordenadas, mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos”, ha zanjado.





No es la primera vez que el exvocalista de El canto del loco comparte sus pensamientos y opiniones acerca de temas relacionados con la salud. Una muestra de ello son las publicaciones en las que reflexiona sobre la enfermedad crónica que padece, la soriasis, la cual le afecta a la piel. Al principio, le costó aceptarla, pero ahora admite que, en ocasiones, su aspecto puede cambiar.

La última vez que habló de ello a través de sus redes sociales fue el pasado mes de mayo, cuando, durante la promoción de su último trabajo discográfico, Lo que me dé la gana, publicó unas fotografías de su rostro: “¿Sabéis una cosa? Me la suda, cada vez me la suda más y cada vez me la sudará más. Voy a seguir cuidando mi mierda de rosácea, pero me siento feliz”.