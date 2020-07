Dani Alves se une a las críticas al arbitraje del Real Madrid: “Ya nos lo enseñaron”

“No he visto el penalti repetido, pero en directo me ha dado la sensación de que no era. Ya estamos viendo como está siendo la tónica en estas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas situaciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones. La diferencia es que en un área la han revisado y en la otra no”, comentó tras el encuentro.

“ Un día nos enseñaron que teníamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcanzará y así fue…” , dejando caer que al Real Madrid le benefician los árbitros y por eso mismo hay que dar ese plus de rendimiento.

