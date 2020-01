Dan concesión de uso de agua a comunidades de Darién

“El agua que usamos viene de la Reserva, por eso, para nosotros, cuidar Filo del Tallo-Canglón es cuestión de vida o muerte. Antes teníamos que ir a tratar de convencer a los ganaderos de que no suban animales a las tomas de agua porque después el agua bajaba contaminada y los niños se enfermaban. Lo mismo los agricultores, con el uso de pesticidas. Ahora ya está claro que eso no se puede hacer y eso nos garantiza, no solo que tengamos acceso al agua, sino también que sea agua saludable”, explica César Enrique Barría Corrales, vice presidente de la JAAR de Aruza Arriba.

