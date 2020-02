Damion Potter: ‘La salida es un paso necesario como parte del resultado de un proceso democrático’

º Y si me permite agregar una quinta, sería tener esa confianza en todo lo que hace a Gran Bretaña grande: la cultura, la arquitectura, música, deporte, comida, economía, creatividad, turismo, historia, instituciones, seguridad, prosperidad, valores, multiculturalidad, cinematografía, teatro, ciencias, tecnologías, etc.

En el modo práctico no va a cambiar nada en el día a día de ahora en adelante, es por eso que hemos trabajado tan duro con nuestros socios europeos en los últimos tres años y medio, para evitar interrupciones para las empresas o nuestra gente. Es el final del principio de la conversación. El objetivo de 2020 es conseguir un acuerdo comercial con la Unión Europea, y también, a partir de febrero, vamos a estar negociando con Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda y con Japón. Quisiéramos hacer acuerdos de libre comercio con todos los países del mundo lo más rápido posible, pero no tenemos la capacidad, así que tenemos que iniciar con un grupo más pequeño.

