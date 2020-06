Damian Lillard será la estrella de la portada del nuevo 2K21 de la NBA

El mejor videojuego de baloncesto del mundo, el NBA 2K21 , ha desvelado a la primera estrella que estará en la portada de su próxima edición . Será Damian Lillard , la estrella de los Portland Trail Blazers , cinco veces All Star. El videojuego estará disponible en todas las plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC y Google Stadia.

