Daluna se fue a Ghana para ver a su negro

¡Opa! ¿Ya vieron que Daluna sí tiene su macho que se respeta?, y es internacional bebés. Muchos pensaban que Daluna se había ido a Ghana a pasear, o sea sí se fue a pasear, pero también fue a pasarla bien con la familia de su novio. ¿Sí? Ella misma confesó que tiene un “pollo” que es de allá, pero no vive allá. ¡Ajá!

Ya llevan un año y siete meses de relación amorosa, pero “sin recreos”. ¡Mira tú! El morenazo tiene 28 añitos y ella aún no lo muestra en sus fotos de Instagram, solo en sus historias, pero siempre le cubre el rostro con un emoji o una palabra. ¡Santo!

Todos querían conocer más acerca de este afortunado y ella decidió jugar al “Pregúntame” de Instagram. Destacó que ambos son cristianos, pero la madre de él es Ewe, un grupo étnico del Sudeste de Ghana que tiene su propia religión y cultura.

Sobre si su novio sabe que tiene una página de Only Fans, ella comentó que hasta él está suscrito. ¡Opa! “Se suscribió para vidajenear qué subo y si no subo vainas me dice que me van a dejar de seguir”, explicó.

Dejen de inventar que el man misterioso no es vegetariano. Ella explicó que la verdad nunca se ha buscado un “pay” vegetariano. “Me vale lo que coman. Después que no se metan con mi comida, yo menos con lo suyo. Ah, y cero besito mientras come”.

Ha tenido choques culturales cada 15 minutos, pues tener las piernas cruzadas como una dama allá es sinónimo de una mala educación. ¡Chuzo! “Nunca vas a ver a una mujer en Ghana con las piernas cruzadas mientras se encuentran con sus mayores de edad. Por eso usan faldones”. ¡Ohhh!

Daluna también explicó que ella habla inglés, pero en Ghana hay más de 70 idiomas de 70 grupos étnicos. Eso sí, la pelá se ha dedicado a aprenderse palabras claves en el idioma principal que es el Twi. “Esto es un lío, pero ya estoy casi pro”, dijo.

Para que sepan no todo es pobreza en Ghana, pero a ella le encanta mostrar la realidad de los países que visita.

¿Es feo o no es feo?

Oye, nadie sabe porque no le hemos visto la cara. ¡La gente es lisa! Le preguntaron si estaba con él por amor o por dinero porque creen que es feíto para ella. “Cuando uno es racista no hay remedio y yo no ando con nadie por plata. Ya le hubiera hecho caso a los políticos que me tiran bebé”. ¡Fuerte su respuesta!

Amores futbolistas

En 2018, confesó a día a día que tuvo un romance con un futbolista que no es panameño. En ese entonces dijo estar segura de no volver a tener una relación amorosa con un jugador.

En enero de 2019, salió a la luz pública que Daluna se paseó por Punta Cana con el famoso Alberth Elis, un futbolista hondureño que juega como extremo y su actual equipo es el Boavista FC de la Primeira Liga de Portugal.

Destacó que uno de sus jugadores favoritos es Mario Balotelli.

A Frieda Kraemer, nombre de pila de Daluna, le gustaría que sus futuros hijos sean unos futbolistas.