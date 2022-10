Dale ‘like’ a la salud mental. Por el derecho a crecer en bienestar

Tú que me lees, detente, escucha, analiza y actúa. ¡Conviértete en el cambio que quieres ver! ¡Con tus acciones, dale like a la salud mental!

¿Cómo podemos darle like a la salud mental? El entorno digital lo permite de manera constante. Tenemos la oportunidad de hacerlo desde las acciones más simples hasta las que tienen un propósito claro. Para muchos, mantenerse online es algo que forma parte de la rutina. No obstante, la interacción en este entorno es lo que marca la diferencia.

