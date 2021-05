Dafni Mora y su solución para el planeta

“Desde hace una década, en el país se están estableciendo diferentes políticas en cuánto al ahorro energético y las edificaciones, que van de la mano con regulaciones internacionales, que están creando un impacto. No obstante, todavía se tiene que seguir trabajando para obtener resultados concretos. Pienso que vamos por buen camino pero hay que hacerlo despacio, ya que involucra muchos sectores y no es una tarea simple”, apuntó Mora.

“Aún falta seguir y continuar con estas iniciativas en las que las niñas puedan identificar que hay mujeres dedicadas a la ciencia, que podamos ser un ejemplo tangible y no sea visto como algo difícil, y que no se vea que solamente los hombres pueden desempeñar labores científicas. Esto hay que enseñarlo desde que son niñas”, remarcó.

You May Also Like