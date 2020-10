Daddy Yankee, Bad Bunny y Enrique Iglesias reinan en los Latin Billboards

“Ya no me siento tan solo en esto”, subrayó Santos en un discurso en el que expresó su orgullo de la cultura latina y el español.

La artista femenina con más Latin Billboards fue la colombiana Karol G., con dos, mientras que Romeo Santos terminó la noche con cuatro y Luis Fonsi con tres. Uno de los galardones recibidos por el puertorriqueño fue el Latin Billboard a la “Canción de la década” por Despacito. En 2010, Fonsi ganó el mismo premio por la década pasada con No me doy por vencido.

