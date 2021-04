Dabiz Muñoz habla sobre la crisis de sus restaurantes debido a la pandemia y sus nuevos planes de negocio

“ El mejor DiverXo está por llegar . Mi mejor versión como cocinero todavía no se ha visto. Este año me ha servido para mejorar en muchas cosas. En la adversidad, nos crecemos. Y hemos montado una cocina de creatividad de 650 metros cuadrados , que sirve también de espacio de formación, para hacer la mise en place que necesitamos para el food truck que tenemos en El Corte Inglés. Hemos abierto más puertas, con otro crédito más”, ha comentado en la citada entrevista.

“Nos habíamos endeudado demasiado y me arriesgaba a perder lo que habíamos conseguido en 14 años. Porque DiverXO es un negocio de puertas para afuera, no para dentro. Es un barco muy pesado, y el proyecto de Londres me costó mucho sacarlo adelante”, ha declarado el cocinero en una reciente entrevista en la sección Cinco Días de El País.

