“Da igual los logros que tengas en la vida”

“Para los que estéis pasando por esta etapa, no es muy difícil de reconocer y es muy frustrante que los demás no entiendan que de repente estéis de bajón, asi que mucho ánimo”

“Tengo todo para disfrutarlo, pero a veces me invade una nube gris en el cerebro y soy incapaz de pasarlo bien “, relata con frustración. “Y no soy capaz de explicárselo a mis amigas ni de explicarlo a nadie”. Pombo es consciente de que son síntomas de la depresión que aún “sigue en su cerebro”.

