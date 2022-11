Cynthia Klitbo saca las garras por su hija: le responde a quienes la critican

“Usted y a todas las mamás no nos gusta que nadie se meta con nuestros hijos y gente así habla porque es gratis y aquí escriben porque no tienen nada mejor que hacer que andar jodiendo a los demás siéntase muuuuuuy orgullosa de su muñequita y de usted”.

La famosa de 55 años decidió ponerle un alto a los malos comentarios de su pequeña. “Si decido subir a mi hija cantando porque me siento orgullosa de ella y no les gusta, mejor eviten su comentario. Porque soy una madre orgullosa, que deseé a esa niña once años y es el mejor regalo de la vida.”

Cynthia Klitbo decidió usar sus cuentas oficiales de redes para abrir su corazón y lamentar el mal momento que le están haciendo pasar los agresores. “Hay personas que disfrutan criticando a mi hija. Y no entiendo cómo hay gente que puede decir comentarios tan terribles de una niña de 16 años. No lo entiendo” , inició diciendo.

