Curry confía en su preparación al regresar con los Warriors

“Si tengo que realizar un pase con la mano izquierda, sin importar a dónde, o terminar con la izquierda o defender y bloquear o recibir un golpe, que pueda hacerlo sin pensarlo”, detalló. “Hice todo lo posible para prepararme, lo puse a prueba de cualquier forma que se me ocurrió sin estar en el marco de un partido. Estoy seguro de que habrá momentos en los que lo piense y me cuestione si todo está bien, pero tienes que seguir jugando”.

