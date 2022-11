curó al 79% de los pacientes

En su trabajo, publicado en la revista científica Journal of the American Medical Association (JAMA), los investigadores del ensayo clínico de fase 3 ALLIUM demostraron que una combinación de los fármacos cefepima y enmetazobactam era más eficaz para tratar tanto las infecciones urinarias complicadas como la pielonefritis aguda (PA), una infección bacteriana que causa inflamación renal, que un tratamiento estándar que combina piperacilina y tazobactam.

Las infecciones del tracto urinario ( ITU ) están entre las más frecuentes en España. Según los datos recopilados por El Farmacéutico, suponen el 10% de las consultas del médico de atención primaria en España, siendo la segunda causa de infección a nivel nacional en estas consultas, tal y como señala la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (EIMC) en un informe de 2019. La más común es la cistitis y, por lo general, no es una enfermedad grave. No obstante, existen infecciones urinarias complicadas con consecuencias graves para la salud. Felizmente, una nueva combinación de fármacos se muestra efectiva ante ellas.

