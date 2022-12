Curiosidades sobre la anatomía del clítoris

Un estudio publicado por The Journal of Sex Research en 2006, detalló que solo el 49,9% de las mujeres llegan al orgasmo únicamente mediante la penetración vaginal. En cambio, cuando la penetración se acompaña de estimulación manual, la cifra era del 70,9% y alcanzaba el 72,8% cuando se acompañaba de estímulos orales.

“Cada vez más estamos convencidos de que la mujer no obtiene el 100% del placer por medio de la penetración y del orgasmo vaginal”, señala Hubin. Esa creencia de que había dos categorías de orgasmos “ha representado una gran presión para todas las mujeres y muchas no han alcanzado el verdadero placer sexual femenino.

Para la experta, a pesar de haber sido descubierto en 1559, este órgano fue olvidado en el momento en que se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con la fecundidad, hasta el punto de que “las mujeres pensaban que el clítoris era simplemente esa pequeña perla que se ve, pero que en realidad no es más que el glande del clítoris, la punta del iceberg, y se olvidó toda esa parte interna, mucho más grande, que tiene forma de pulpo y que engloba nuestra vagina”, decía Hubin a la revista de salud y bienestar Webconsultas en 2018.

