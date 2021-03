Curiosidades rumbo a la final de la Champions

El claro favorito para ganar la edición 2020-21 de la UEFA Champions League es el Manchester City, y es que el cuadro de Pep Guardiola fue puesto como favorito en los casinos para levantar la ‘Orejona’. Si bien tiene un momio positivo, su +200 no se equipara al +333 del Bayern Múnich, actual campeón, o no se diga del +4000 del Porto, quien es el menos favorito para ser campeón.

