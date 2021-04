Cuotas y representatividad femenina | La Prensa Panamá

La aplicación de las cuotas depende también de la disposición de los dirigentes de partidos para abrir los espacios de decisión y candidaturas al género femenino. En este contexto, si la decisión sobre la ubicación de las candidatas en las listas está sujeta a la correlación de los grupos dentro de los partidos, las cuotas sólo prosperarán cuando las mujeres hayan logrado penetrar las estructuras de esas organizaciones y colocarse en los niveles de mando intermedio y superior. Lograr eso no es sencillo, y se complica más cuando las mujeres que llegan no tienen idea de las necesidades y barreras de los diferentes colectivos femeninos.

