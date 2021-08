Cuomo se despide de Nueva York acusando a jueces, políticos y periodistas de su caída en desgracia por las denuncias de acoso | Internacional

“Cuando el Gobierno politiza las acusaciones y los titulares condenan sin hechos se socava el sistema judicial, y eso no sirve a las mujeres, ni a los hombres, ni a la sociedad”, ha dicho Cuomo en el mensaje de despedida, lleno de dardos contra sus correligionarios demócratas en Albany por el fracaso de las negociaciones para que Amazon construyera una sede en Nueva York, así como por querer retirar fondos a la policía, al hilo del denominado movimiento defund the Police , surgido a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd en 2020. En pleno repunte de la violencia armada en el Estado, Cuomo declaró el estado de emergencia a principios de julio para combatir el fenómeno.

Fue una dimisión no anunciada, que parecía que no iba a sustanciarse nunca. Cuomo había aguantado a pie firme la sucesión de críticas por la gestión de la pandemia y por su liberalidad en el trato con sus colaboradoras, fruto, según él mismo, de su expansivo carácter italoamericano. Primero, en enero, se conoció la dimisión en cadena de una decena de expertos epidemiólogos del Estado, disconformes con su arbitrariedad en los planes de vacunación. A continuación se destapó el maquillaje de las cifras de muertos por covid-19 en las residencias de mayores, con un balance sensiblemente inferior al real al trasladarse a hospitales a muchos internos y excluir así los decesos del cómputo oficial. En paralelo se conocían las primeras denuncias por acoso sexual, que el gobernador rechazó entre disculpas por haber podido ser malinterpretado en su acercamiento físico a las mujeres.

