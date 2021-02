Cuomo, gobernador de Nueva York, encubrió las cifras de muertes por COVID-19

“Básicamente, nos quedamos parados porque estábamos en una posición en la que no estábamos seguros de qué le íbamos a dar al Departamento de Justicia o qué les íbamos a dar a ustedes, (porque) lo que dijéramos iba a ser usado en nuestra contra y no sabíamos si iba a haber una investigación”, dijo DeRosa en la conversación.

You May Also Like