Cuomo acosó a varias mujeres, dice fiscal general de Nueva York

“Está más allá de lo claro que Andrew Cuomo no es apto para ocupar un cargo y ya no puede servir como gobernador. Debe renunciar, y si continúa resistiendo y atacando a los investigadores que hicieron su trabajo, debe ser acusado de inmediato ”, dijo de Blasio.

James dijo el martes que su investigación encontró que Cuomo se involucró en “tocamientos no deseados y no consensuales”, e hizo comentarios de naturaleza sexual “sugerente”. Además, sostuvo que la conducta creó un “ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

