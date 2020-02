Cumple tus metas con las rutinas de ejercicios del Huawei Watch GT 2

Si el objetivo es bajar de peso y quemar grasa, pero aún no se cuenta con tanta condición física, está el nivel 2 con a la rutina “Correr para quemar grasa: Principiante”. Este entrenamiento requerirá un poco más de tiempo, pues tiene una duración de 36 minutos; sin embargo, el nivel de dificultad no es alto. Cuenta con tres minutos para calentar con una caminata rápida y 30 minutos para trotar o correr, manteniendo un mismo ritmo cardiaco, y tres minutos de enfriamiento. Esta rutina permite poner foco en quemar grasas a través del impulso del estado vascular.

La duración de algunos entrenamientos no es tan extensa, por lo que no hay pretextos para no hacerlos. Por ejemplo, si se desea empezar con algo de ejercicio, se puede probar el nivel 1 y realizar la rutina “Correr / Caminata: Principiante”, que con una duración de 22 minutos y nivel bajo de dificultad, ayudará a adaptarse a una rutina de carrera; sobre todo, porque el entrenamiento se divide en intervalos pequeños de trote y caminata rápida. Sin duda, esta rutina es perfecta para crear el hábito del entrenamiento, mientras se construye la base de un estado aeróbico.

