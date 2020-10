¡Cumple su sueño! Evelio Castillo se consolida como el único fabricante panameño de tablas de surf en EE.UU.

Su pasión por el deporte del surf inició a los 17 años cuando a uno de sus vecinos le regalaron una tabla, muy pesada, pero con ella se iban en grupo a desafiar las olas en el sector del Casco Viejo, San Felipe, así fueron sus primeros pasos para Evelio Castillo en este mundo y hoy día es uno de los mejores en este oficio.

Versión impresa

Castillo, estaba en Instituto Justo Arosemena en 1985, cuando empezó a realizar las primeras reparaciones a tablas de surf en sus tiempos libres, que eran pocos porque estudiaba en doble turno. Jamás se imaginó que esta profesión lo llevaría a trabajar en Estados Unidos, una de las cunas mundiales de este deporte.

“Cuando me gradué del colegio y conseguí mi primer empleo como mensajero y me pagaban 175 dólares, un montón de dinero para mí en ese entonces y me compré mi primera tabla barata, me costó 60 dólares”, afirma Castillo.

A mediados de 1986 ya tenía algunos clientes y surfeaba y en 1990 llegó una fábrica a Panamá y necesitaban alguien que les hiciera 50 tablas y yo era el único que hacía ese trabajo, me lo dieron y aprendí más, después me salieron contratos en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, y Nicaragua entre el 2008 y 2009 y un año después me arriesgo y me voy a EE.UU.

“Lo arriesgué todo por el todo y llegué a Texas, donde me quedé dos años mientras arreglaba mis papeles legales y me decían que me fuera a California donde tendría trabajo y sí lo hice y de inmediato conseguí trabajo; pensé que sabía todo, pero ahí me encontré con mejores técnicas y materiales, sin embargo aprendí rápido y aquí estoy”, asegura Castillo.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

Este artesano panameño se mueve al ritmo de las olas y de los surfers entre los estados de Texas, California y Florida y durante 10 años calcula que ha podido confeccionar unas 40 mil tablas.

El mercado se incrementó con la prohibición de importación de tablas de surf y otros productos de China, durante la pandemia del nuevo coronavirus; esta industria en California, Texas y Florida, volvió a ser como hace uno años atrás y las fábricas tienen quien les trabaje, dice este emprendedor panameño.

“Las olas buenas son en invierno en Estados Unidos, pero el tiempo de turismo es en verano y eso me permite moverme por ejemplo entre el sur y el norte de California. En la Costa Este la situación es diferente y las olas grandes llegan en la época de huracanes, pero además hago otro tipo de trabajo como las de remo (padel) y kayac”.

VEA TAMBIÉN: Luchador fallece de un infarto tras recibir un par de golpes en el pecho

Castillo quién tiene su propia marca de tablas pude hacer de una a cinco por semana, porque cada día se hace un tipo de trabajo en ellas.