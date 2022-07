Cumplamos con el mandato de la ciudadanía

Esto no fue —como señalan algunos de manera malintencionada o desconocedores del contenido, porque no se han tomado la molestia de leer el informe— un despilfarro de dinero por parte del gobierno. Todo lo contrario, son las voces de más de 200 mil panameños y panameñas, de todas las edades, quienes de manera responsable, se tomaron el tiempo para expresar sus puntos de vista en ese ejercicio democrático, altamente participativo e inédito. ¿Quiénes de esos que critican o se jactan de ser “líderes” pueden juntar 200 mil personas a favor de sus ideas?

