Cumbre, ¿éxito o fracaso?: Robin Rovira Cedeño

No soy político, soy un hombre que observa, por ejemplo, cómo a un niño cansado y hambriento, tras su jornada escolar, el Metro Bus no le para a pesar de que él le haga señas al chofer. En una policlínica escuché decir a unos enfermos que esperaban desde hacía rato sus medicinas que lo menos que les interesaba en esos momentos eran Barack Obama, Raúl Castro o Nicolás Maduro. También escuché a un comentarista radial preguntarse, ¿cómo es que cierto país, que en estos momentos experimenta graves problemas de inundaciones, discuta sobre la despenalización de las drogas? Y esto no es lo único en que pierden el tiempo ciertos países, mientras los débiles sufren toda clase de vicisitudes.

Ralph Waldo Emerson dijo: “Solo los que construyen sobre ideas construyen para la eternidad”. Infiero, pues, que a quien no le interesen las ideas no le interesará, por ende, la eternidad. Mucho menos la democracia, porque esta se sustenta en las ideas que perpetúan la verdadera paz.

Con todo, pudiera ser que a pesar de que no hablen el mismo idioma, logren cierto entendimiento a través de la comunicación por señas. Esto no haría sino evidenciar su interés en consensuar ciertas tendencias para lograr lo que a la postre sería una paz efímera o un mero protagonismo político.

You May Also Like