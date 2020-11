Cultura y entretenimiento

Por Daniel G. Aparicio.

Solo unas páginas atrás, este que aquí escribe intentaba analizar cómo ha cambiado la tecnología en los últimos 20 años. Ahora, al pretender hacer lo propio con la cultura, surge una circunstancia: casi todos los grandes cambios en la industria del entretenimiento han sido tecnológicos. El camino no ha sido tranquilo. Los diferentes sectores culturales, temiendo que la era digital acabase con los imperios y emporios forjados en lo analógico, no tardaron en señalar a internet y los internautas –una de esas palabras que han quedado obsoletas en apenas unos pocos años– como enemigos a batir. Así empezaron la guerra contra la piratería, los juicios contra las páginas de descargas, la controvertida Ley Sinde, Álex de la Iglesia como autoproclamado mediador desde su posición como presidente de la Academia de Cine… Aunque ya parezca lejano, no hace ni diez años que estos asuntos aún ocupaban decenas de titulares a diario. Al final, no sin dificultades. todas las áreas del ocio y la cultura han encontrado su hueco en el mundo hiperconectado del siglo XXI. La industria discográfica fue la primera en sufrir el drama. La música gratis llenaba los reproductores MP3 y nadie sabía como luchar contra eso. En realidad se estaba abriendo un camino: iTunes, YouTube y ahora las plataformas de streaming como Spotify se han convertido en aliados del mercado musical. En el sector audiovisual, los servicios de vídeo bajo demanda han cambiado la forma de producir y consumir televisión. Netflix, HBO, Amazon… lanzan una serie detrás de otra y los espectadores las devoramos con avidez. Es lo que tiene poder ver temporadas enteras del tirón sin interrupciones publicitarias. Mientras, las teles tradicionales intentan subirse al carro, bien con producciones propias exclusivas para sus canales online, bien reconvirtiendo a sus estrellas en algo así como youtubers, un referente comprensible puesto que ellos han sido una las mayores explosiones de arte y creatividad recientes. El cine, en parte con una evolución muy similar a la de la pequeña pantalla, tuvo que superar la burbuja del 3D pergeñada por el astuto –y multimillonario– James Cameron (multitud de fabricantes de televisores nunca se lo perdonarán). Por otro lado, el sector editorial es quizás, con sus libros electrónicos por un lado y sus románticos tomos de papel por otro, el que mejor equilibrio ha logrado entre lo digital y lo analógico. Y en este panorama, cuando todos estaban ya más o menos contentos, la pandemia ha sido como un tsunami para las industrias culturales, que intentan sobreponerse con optimismo incluso cuando no se ve la luz al final del túnel. Ahora nos hemos dado cuenta más que nunca de que, por mucho disfrute que nos ofrezca internet, nada iguala el calor y la emoción de acudir a los teatros, los museos, los cines y las salas de conciertos.

EN POSITIVO. La cultura siempre resiste, como los mosaicos en Pompeya, y encuentra huecos por los que seguir avanzando, como una imparable corriente de agua. Esta vez no va a ser diferente. No es necesario realizar un sondeo para percibir el ansia de la gente por volver a salir y disfrutar de la inmensa oferta de ocio que existe en este país. En cuanto sea posible, cada estreno, cada concierto, cada evento… será una festiva explosión de alegría.

REPORTAJES