Cultura, identidad y juventud | La Prensa Panamá

La identidad cultural es el espacio donde los seres humanos se encuentran para compartir sus saberes, sus ideas, sus emociones, sus proyectos de vida, incluso sus problemas. Somos distintos y al mismo tiempo iguales, porque todos tenemos algo en común: la identidad cultural. La identidad cultural puede ser apreciada desde una perspectiva amplia que nos lleva a pensarla como modo de vida. No hay dos culturas iguales, a lo sumo parecidas. Todo pueblo o grupo social tiene una cultura propia y por ende una identidad cultural. No hay culturas superiores, ni inferiores, sólo distintas, aunque los malos hábitos de algunos ciudadanos afean a ciertos grupos o sociedades y el progreso de unas sea mejor que otras.

La cultura es una forma de medir nuestra calidad de vida. Nuestra salud espiritual y la felicidad dependen de nuestra cultura. El ser humano tiene necesidades que no son materiales, como: el amor, la solidaridad, la identidad, la religiosidad, etc. A este tipo de necesidades se le llama intangibles o espirituales. Quiero ayudarme del Manual básico del promotor cultural , de Guillermo Marín Ruiz, para reflexionar sobre los elementos de la cultura. “Por elementos se entiende los recursos de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular y realizar un propósito social”, nos dice Guillermo Bonfil Batalla.

You May Also Like