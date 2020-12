Culto y cultura en Janucá

El símbolo más duradero del Templo judío es el candelabro de seis brazos o “Menorá”. La Menorá era el principal de los implementos del tabernáculo (antecesor del Templo) según el Libro del Éxodo. Al entrar al Templo luego de la revolución contra los seléucidas, los líderes del pueblo judío se percataron de que el aceite para encender la Menorá, solo alcanzaría para un día. No obstante, gracias a otro milagro divino, el aceite duró ocho días. Por eso la festividad dura ocho días. Hasta el día de hoy se conmemora ese milagro encendiendo un candelabro especial de ocho brazos, uno por cada uno de los ocho días. Ese candelabro es conocido como “Janukía y evoca a la Menorá. Comparado con la victoria de los Macabeos, el milagro del aceite parece inconsecuente, pero no lo es.

You May Also Like