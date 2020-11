Cuide a sus viejitos, no los abrace y evite compartir utensilios de comer

El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio, más ahora que las personas van a salir de sus casas. Mantener el lavado frecuente de manos, el uso de gel alcoholado o alcohol de manera frecuente, pero sobre todo mantener el distanciamiento social para evitar el contagio. Todas estas medidas hay que reforzarlas y preferiblemente, no salga de su casa en el caso de que no sea necesario.

Los operativos de los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT) del Ministerio de Salud no bajarán la guardia en estos días de asueto por fiestas patrias, así lo manifestó el ministro Luis Francisco Sucre. “No podemos bajar la guardia”, hay que seguir adelante en la lucha contra el virus, no queremos retroceder como ha sucedido en otros países con sistema de salud más robusto que el panameño”.

