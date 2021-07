Cuidado con los productos vencidos y deteriorados

Igualmente, se fiscaliza que no se comercialicen productos deteriorados. Los artículos en malas condiciones, pudieran parecer inofensivos, por ejemplo, pequeños golpes en las latas, tapas achurradas, etc. Sin embargo, debemos conocer que los envases enlatados que contienen alimentos, mantienen a lo interno un recubrimiento especial que protege el producto, que al golpearse o achurarse, esta protección puede romperse y provocar una contaminación del alimento y, por lo tanto, una posible intoxicación al consumirlo.

