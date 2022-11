Cuidado con los créditos fiscales

La lógica me lleva a pensar que los 2 bancos privados que siguen prestando dinero para las viviendas de interés social tendrán que recapacitar si siguen en este negocio, en especial porque se hace cada vez más difícil recibir los certificados del gobierno y encima tendrán la competencia de los $2 mil millones de créditos fiscales para los hoteles fuera de la ciudad de Panamá. Esto causará que la gente humilde de Panamá no encuentre tan fácil el préstamo para su vivienda.

¿Qué ha pasado que solo quedan 4 bancos que dan estas hipotecas, entre ellos dos del Estado panameño? La razón que los muchos otros bancos dejaron el negocio fue por los problemas de recibir los certificados de crédito muy atrasados para después tener que venderlos con descuentos a sus clientes; a tal punto que tengo conocimiento que un banco hace varios años le vendió dichos certificados a un buen cliente y este cuando fue a usarlos, para pagar sus impuestos a la entidad del gobierno, le informó que no los aceptarían, teniendo entonces el banco que devolver a sus clientes el dinero. Se indagó la razón del gobierno y como excusa dijeron que ya no había partida para ese tipo de subsidio.

Hace unas semanas, la Asamblea Nacional no quiso aceptar la eliminación de los créditos fiscales para la construcción de los hoteles fuera de la ciudad de Panamá, y no aceptó las recomendaciones del Ejecutivo, ni de la mayor parte de los ciudadanos de este increíble país.

You May Also Like