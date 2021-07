Cuidado con los bulos que circulan sobre las protestas en Cuba

No, esta imagen no ha sido tomada durante las actuales protestas en Cuba: es de Egipto en 2011

No, esta foto de personas de rodillas rezando no es de las actuales protestas en Cuba: es Nicaragua en 2018

No, esta foto no es de La Habana ni muestra una protesta contra “la dictadura narcocastrista”: es la Diada de Cataluña en 2016

No, esta foto no es de Raúl Castro huyendo a Venezuela: es una foto de 2015 en Costa Rica

No, este vídeo no muestra una de las actuales manifestaciones en Cuba: es la celebración de la Copa América en Buenos Aires (Argentina)

No, este vídeo no muestra una de las actuales manifestaciones en Cuba: es la celebración de la Copa América en Buenos Aires (Argentina)

