Cuidado con las muelas del juicio, estos son los problemas que te pueden causar

La falta de espacio suele ser uno de los motivos por los que las muelas del juicio no llegan a salir , según afirma PROPDENTAL. Esto puede provocar que empiecen a salir torcidas, algo que se debe resolver lo antes posible. No obstante, hay problemas bastante complicados que pueden aparecer debido a las muelas del juicio y que conviene que sean atendidos por un dentista lo antes posible.

Las muelas del juicio son las que más tardan en asomar. Si bien el resto de los dientes suelen aparecer todos como muy tarde a los 13 años, en el caso de las muelas del juicio estas no salen hasta los 18 o 22 años . Entre los odontólogos estas muelas se conocen también como terceros molares o cordales. Pero no todas las personas las tienen.

You May Also Like