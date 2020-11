Cuidado con las falsas alertas de hackeos que circulan por WhatsApp

Como puedes ver, hay decenas de bulos que alertan falsamente de virus que en realidad no existen, pero eso no quiere decir que haya que despreocuparse de esas amenazas. Nunca facilites información personal o te descargues ningún archivo que provenga de un remitente desconocido , y sigue las recomendaciones de seguridad de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Estos bulos no han desaparecido durante la pandemia de la Covid-19. De hecho, se han aprovechado de la alarma generada por la misma para engañar a la gente , ya que se ha movido una cadena que alerta de un supuesto virus que llega a tu móvil a través de un vídeo en el que se explica “cómo se está aplanando la curva en Argentina”. Al igual que en los casos anteriores, ese virus no existe, pero utilizan varias técnicas para hacerte creer que sí. Por ejemplo, al final de las cadenas aseguran que medios de comunicación como CNN, TV3 o ETB han alertado del virus, cosa que tampoco es real.

Hay bulos que vienen y van, pero existen otros que, pese a haber sido desmentidos, vuelven a circular cada dos por tres. Es el caso de las falsas alertas de hackeos que buscan llamar nuestra atención con emoticonos, mayúsculas, signos de exclamación y frases con las que piden difusión. Por ejemplo, una que reaparece con frecuencia es la del ‘Martinelli’, “un vídeo que será lanzado mañana” y que “te hackea el teléfono en 10 segundos”. Pero no te preocupes porque ese virus no existe, tal y como señala la Policía:

You May Also Like