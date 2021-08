Cuidado con la desinformación y los bulos que circulan tras la entrada de los talibanes en Afganistán

Un fotomontaje con la supuesta bandera talibán sobre el palacio presidencial, una imagen de la supuesta “evacuación de 800 personas en un avión de las fuerzas aéreas norteamericanas en Kabul”, un vídeo de una ejecución de una mujer… estos son algunos de los bulos y desinformaciones que han circulado desde el pasado 15 de agosto cuando los talibanes entraron en Kabul, capital de Afganistán.

Por ello, es importante que en situaciones de crisis y emergencia como la mencionada, desconfíes de todo lo que te llega y te fíes solo de fuentes oficiales. También puedes enviarnos el contenido a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.

No, este vídeo de una ejecución de una mujer no es de Afganistán ni es actual: es Siria y se difunde desde al menos 2014

Bulos sobre Afganistán MALDITA.ES

“Esto sucede hoy en #Afganistan [sic]. Ahora es crimen que la mujer quiera estudiar, por no aceptar ser un objeto sexual, por querer estudiar”. Este es uno de los mensajes que se están difundiendo junto a un vídeo en el que una mujer con velo es ejecutada en frente de varios hombres. Es un bulo: son unas imágenes grabadas en Siria y llevan circulando al menos desde 2014.

En este vídeo se ve como una mujer con velo está rodeada de un grupo de hombres. Esta se arrodilla y, después de que uno de los hombres hable en alto, le disparan en la cabeza, tras lo que cae desplomada. Esta grabación ha circulado afirmando que ha sucedido en Afganistán ahora coincidiendo con la toma de su capital, Kabul, por los talibanes. Sin embargo, estas imágenes no están relacionadas con los recientes acontecimientos sucedidos en Afganistán. La agencia de noticias afgana Avapress publicó el 25 de noviembre de 2014 un artículo con capturas del vídeo afirmando que se trataba de una “ejecución de una mujer siria por terroristas de Jabhat al-Nusra” y decía que los hechos habían ocurrido en Siria. También la organización de periodistas sirios Raqqa-sl y Daily Mail aseguraron en 2015 que había sido grabado en Siria y que la mujer había sido acusada de adulterio.

No, esta foto en la que supuestamente “ondea la bandera de los talibanes en el palacio presidencial en Afganistán” no es real: es un montaje

También circula una imagen en redes sociales como Facebook y Twitter de una bandera en el palacio presidencial de Kabul con mensajes como “los talibanes toman AFGANISTÁN se ondea la bandera Talibana en suelo Afgano” (sic) o “la Bandera Talibán en el Palacio Presidencial de Afganistán…Biden será recordado”. Pero es un bulo: se trata de un fotomontaje realizado a partir de una foto que circula desde, al menos, 2020.

Haciendo una búsqueda inversa de la fotografía, herramientas como Google Images o Yandex nos llevan hasta una imagen que circula en redes desde, al menos, el año 2020.

En la imagen aparece la bandera de Afganistán y no “la bandera talibán”. Si hacemos una comparación entre ambas fotografías, la original y la que circula con la “bandera talibán”, podemos ver que se trata de la misma imagen.

No, esta foto no muestra la “evacuación de 800 personas en un avión de las fuerzas aéreas norteamericanas esta noche en Kabul”: fue tomada en Filipinas en 2013

Coincidiendo con la llegada al poder de los talibanes en Afganistán, el director de la oficina del expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha publicado una imagen que supuestamente muestra la “evacuación de 800 personas en un avión de las fuerzas aéreas norteamericanas esta noche en Kabul”. Su tuit con la imagen se está difundiendo como si esta estuviera relacionada con Afganistán, pero es un bulo: la foto fue tomada en 2013 en Filipinas.

A través de una búsqueda inversa de imagen hemos comprobado que fue subida por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos a su página web en diciembre de 2013. En el pie de foto explican que la tomaron durante la evacuación de ciudadanos de Tacloban (Filipinas) debido a un tifón, dentro de la llamada ‘Operación Damayan’.

Cómo informarse y evitar bulos en una situación de crisis: fíate sólo de fuentes oficiales y ante la duda, no compartas

En situaciones de crisis y emergencias es frecuente que se difundan desinformaciones que no hacen más que agravar una situación que ya de por sí es delicada, por lo que si recibes un contenido relacionado con uno de estos posibles incidentes y no te termines de fiar, lo más importante es que no lo difundas con tus contactos.

Aquí os dejamos unos consejos sobre cómo informarse ante una situación de crisis:

1. Cuidado con las fotos y vídeos sacados de contexto: es posible que esa imagen o grabación que has recibido no tenga nada que ver con ese suceso. Podrían haber sido captados en otro lugar y momento. Este tipo de desinformación es bastante habitual en emergencias, así que ándate con ojo.

2. Ante la duda, no compartas: siempre es importante asegurarse de que un contenido es real antes de compartirlo, pero en situaciones de crisis es indispensable con tal de no empeorar la situación.

3. Fíate sólo de las fuentes oficiales: sabemos que ante estas situaciones de nerviosismo sólo quieres a alguien que te mantenga informado. Asegúrate de que esa información procede de una fuente oficial y no de un contacto de WhatsApp.

4. ¿Quién lo publica?: fíjate en el medio que difunde una información concreta. ¿Es fiable? ¿Lo conoces? ¿Qué dicen otros medios al respecto?

5. Que no jueguen con tus sentimientos: también es habitual que las personas que difunden bulos apelen a las emociones en situaciones de tanto dramatismo. No te dejes llevar y no difundas si sospechas que te la pueden estar colando.

6. Alértanos de posibles bulos: recuerda que también puedes hacernos llegar a través de WhatsApp (+34 644 22 93 19) y de nuestras redes todos esos contenidos de los que sospechas.