Cuida tu hígado | Actualidad

Por lo general, la Nafld no presenta síntomas, pero cuando lo hace algunos podrían ser fatiga, dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen. Algunos signos posibles de esteatohepatitis no alcohólica y cicatrización avanzada (cirrosis) podrían ser:

Se desconoce por qué algunas personas acumulan grasa en el hígado mientras que otras no, ni por qué algunos hígados grasos desarrollan inflamación que avanza hasta la cirrosis. Lo que se sabe hasta ahora es que tanto la enfermedad del hígado graso no alcohólico como la esteatohepatitis no alcohólica están relacionadas con lo siguiente:

“El hígado graso simple es la acumulación de grasa en las células hepáticas sin la presencia de inflamación o cicatrices en el órgano. Es una condición común que afecta a alrededor del 30% de los adultos y el 13% de los niños, y suele ser benigna. Usualmente no causa síntomas ni daño significativo en el hígado. Sin embargo, un porcentaje menor de los pacientes con Nafld progresa a esteatohepatitis no alcohólica”, explicó la doctora Bárbara Rosado Carrión, en el artículo de su autoría publicado en la página sede de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología.

You May Also Like