Cuestionan propuesta de elevar a $5 millones multas en leyes antiblanqueo

Dijo que otro aspecto importante es la gobernanza y el fortalecimiento de la institucionalidad de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, institución que fue creada por la ley 124 de 7 de enero de 2020, pero aún no tiene a todos sus miembros designados.

No obstante, Icaza recordó que hay leyes que se aprobaron en el pasado con ese fin y no se han aplicado. Puso como ejemplo la ley para crear un registro privado de beneficiarios finales, que está vigente desde marzo de 2020 sin que el registro haya visto la luz todavía. “Esto es un tema principal para la salida de las listas grises”, sostuvo.

En una conversación con este diario, Icaza dijo que se trata de un “incremento exagerado” y que la propuesta no tiene en cuenta la capacidad de las empresas para hacer frente a una sanción de ese tipo. “Estas multas tienen que ir en función de la capacidad financiera de la empresa, pero también de la gravedad del delito cometido, tanto para sujetos financiero como no financieros y no puede quedar abierta a la subjetividad del funcionario público”, sostuvo.

