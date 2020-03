Cuestionamientos a obras en Penonomé

Pero los bombillos tampoco habrían podido alumbrar con electricidad, pues no existe cableado en las paradas. Los bajantes de PVC solicitados, para que los usuarios no se mojaran, no se colocaron. Y el pliego pedía que las carriolas fueran pintadas, pero eso tampoco se hizo. Quizás esa sea la razón por la que algunas de estas ya presentan oxidación.

Supuestamente, las paradas tendrían “lámparas” con capacidad de alumbrado de 12 horas continuas, a través de un panel solar con un sistema para protegerlas de robos. Al parecer, el sistema antirrobos no funcionó porque, a pesar de que no se colocaron lámparas, sino rosetas eléctricas, los bombillos fueron sustraídos.

En tanto, en el Parque Hombres Ilustres el trabajo no se terminó. Se pagaron más de 3 mil 600 por colocar grama, pero no se hizo. En julio pasado, Grupo Gali cobró más de $87 mil por la finalización de obra.

En las especificaciones técnicas del parque 8 de Diciembre se advertía que al 1 de enero de 2019 “no deberá haber ningún tipo de trabajo pendiente para evitar afectación a la Jornada Mundial de la Juventud”. Pero no fue hasta tres meses después, el 27 de marzo de 2019, cuando fue inaugurado. “La pintura y otros arreglos menores no van acorde al desembolso del dinero entregado”, criticaron residentes del distrito.

Para comprobar las quejas, este medio no solo visitó la obra, sino que comparó los trabajos entregados por Grupo Gali con el contrato que le fue otorgado. En el documento se menciona que la cerca con balaustres frontales y traseros del cementerio serían reparados y repellados, pero se observó que estos trabajos no fueron completados y que solo se pintaron algunas áreas.

“El muro del cementerio solo fue pintado, no reparado”, dijeron testigos. Las lápidas se anegan cuando llueve. Se colocaron unos cuantos metros de baldosas en el piso central del cementerio y no en los laterales, los cuales quedaron por debajo del nivel del piso.

En Panamá Compras no aparecen adendas de tiempo ni justificación por la demora. La hoy ex alcaldesa de La Pintada Ina Rodríguez desatendió una solicitud de información que hizo este medio a través de la Ley de Transparencia, en abril de 2019.

You May Also Like