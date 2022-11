Cuerpo de Bomberos afirma que edificio Urbana cumplió con las normas de seguridad

No obstante, el Coronel Solis, fue enfático en señalar que los camisas rojas no recibieron en la tarde anterior a este hecho, ni en la noche, ninguna solicitud de atención de emergencia por escape de gas ni por alguna otra sustancia que pudiera ocasionar esta explosión.

“Es cierto que el edificio es nuevo y tenía permiso de ocupación. Hay piezas que se pueden dañar, no quiere decir que le dimos un permiso de ocupación a un edificio que no contaba con la seguridad adecuada. Cuando se otorga un permiso de ocupación es porque cumple con todas las normas que exige la NFPA (National Fire Protection Association de Estados Unidos)”, señaló Solís.

El BCBRP informó que no es cierto que se le otorgue permisos de ocupación a edificios que no cumplan con las normas de seguridad.

You May Also Like