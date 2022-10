“Cuentan con las mismas garantías que los frescos”

Una opción para no privarse de este tipo de productos que no pueden faltar en la mesa es comprarlos congelados, lo que puede suponer un ahorro medio de hasta el 30% respecto al producto fresco, según las estimaciones de la asociación de fabricantes y distribuidores de productos congelados Frozen España -representa a más de 140 empresas especializadas del sector-, que precisa, no obstante, que este porcentaje varía al alza o a la baja dependiendo del producto del que se trate.

