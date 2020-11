Cuenta regresiva para un diálogo incierto

A juicio de Ileana Correa , líder estudiantil de la Universidad de Panamá, este diálogo carece de “legitimidad” hasta tanto no se revele cómo será la metodología, los temas y participantes. “Esto lo que nos lleva a entender es que será otro diálogo, del llamado yo con yo, donde se sientan los mismos sectores, en su mayoría empresariales, a hablar entre pares, incluyendo al Gobierno que ha demostrado tener una postura del lado de los intereses empresariales y no del lado de las minorías”, planteó.

