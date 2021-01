Cubanos empiezan 2021 con la cruda realidad del alza de precios

“Antes gastaba 60 y pico pesos, era muy poco, y ahora con la mitad o poco menos de la mitad de los productos que me corresponden pagué 300 pesos y pico. Me faltó aceite, café, aseo, los granos. Bueno, todo me va a costar alrededor de 1.000 pesos”.

Raísa tuvo que regresar a su casa por más dinero para completar la cuenta del mandado, Arturo dice que el precio del autobús es un “abuso” y Norma no entiende por qué las tiendas ya no aceptan pesos convertibles. Los cubanos enfrentan con zozobra su nueva realidad.

