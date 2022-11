Cubacel multiplica tu saldo por 5 con Internet ilimitado en su nueva promoción

Después de haberse efectuado una recarga durante la promoción, el usuario recibe notificación del estado de su saldo principal más los Datos ilimitados de 00:00 a.m. a 7:00 a.m. con la vigencia de 30 días a partir de recibida la recarga.

No. Parámetro Límite máximo 1 Cuenta principal 500 000.000 CUP Mientras esta condición se cumpla, podrá recargar y recibirá la suma en el saldo principal. De sobrepasar estas cifras, no podrá seguir recargando.

• Ejemplo: Si un cliente recibe una recarga de 1000 CUP, recibirá en su saldo principal 5000 CUP más Internet ilimitado por 30 días desde las 00:00 a.m. a 7:00 a.m. Fuera de este horario se aplicarán los descuentos establecidos para los Datos.

Los clientes que recarguen entre el 4 y el 11 de noviembre, tendrán la posibilidad de Quintuplicar el monto de la recarga recibida más Internet Ilimitado, por 30 días de 00:00 a.m. a 7:00 a.m.

Los clientes de nuestros distribuidores internacionales que reciban una recarga internacional entre 700 y hasta 1250 CUP tendrán la posibilidad de que se quintuplique el monto de la recarga recibida MÁS Internet Ilimitado , por 30 días de 00:00 a.m. a 7:00 a.m.

You May Also Like