Cuba se abre al diálogo con Biden y a la inversión privada y Castro carga contra el “triunfalismo” interno en su despedida

En cambio, espera que las cosas con Joe Biden se hagan de otra forma. Las relaciones pueden acercarse a los que se vio durante la etapa de Obama , caracterizada por el deshielo. Ahora los demócratas no parece que vayan a llegar tan lejos, pero Castro se abre a conversaciones sin que Cuba “realice concesiones o ceda en la defensa de sus ideales” . De hecho, el régimen tendrá en la defensa una de sus prioridades: “La guardia revolucionaria no se descuidará jamás”.

El líder del régimen calificó a quienes tienen estas intenciones de “sacrosanta democracia burguesa” que recurre a la “antiquísima táctica del divide y vencerás”. Castro no deja ningún recoveco para un cambio en el sistema político cubano: “Hay límites que no podemos rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a la destrucción del socialismo “.

You May Also Like