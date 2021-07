Cuba reporta nuevo récord de muertes y casos diarios de coronavirus

Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus tipo II, Colitis Ulcerativa. Estadía Hospitalaria: 15 días. Hizo un cuadro de hipotensión arterial que no respondió a la administración de aminas vasoactivas, seguido de parada cardíaca, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano, de51 años de edad. Municipio de Cárdenas. Provincia de Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: No refirió. Estadía hospitalaria: 13 días. Hizo parada cardíaca por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo sucedido y trasmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

You May Also Like