Cuba producirá 100 millones de dosis de vacuna para COVID-19

Vérez destacó que el antígeno es seguro tras señalar que no contiene el virus vivo sino partes del mismo, por lo que —según el experto— su colocación genera inmunidad pero no ocasiona reacciones mayores y, por ende, tampoco necesita de refrigeración extra, como otros candidatos del mundo.

Esta semana comenzó la segunda parte de un ensayo Fase II de este producto con 900 pacientes –que se sumaron a un centenar de la primera etapa– en un policlínico de la capital, constató The Associated Press la víspera.

